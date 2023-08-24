Иркутская область вошла в число наиболее активно голосующих за подключение сел и деревень к мобильной связи и интернету регионов РФ

Фото: Пресс-служба ПАО Ростелеком.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало топ-10 регионов страны, наиболее активно голосующих за подключение сел и деревень к мобильной связи и интернету - Иркутская область вошла в топ.

Всероссийское голосование стартовало 17 июля и должно было продлиться до 13 августа. Однако сроки продлили до 10 сентября 2023 года включительно. Заявки принимают как на Госуслугах, так и письмом по почте. Почтовым способом воспользовались, например, жители села Усть-Кульск Тулунского района, где буквально на днях была запущена в эксплуатацию базовая станция.

За населенные пункты Иркутской области проголосовало уже более 10,5 тыс. человек. В лидерах на сегодня поселки Карахун и Прибойный Братского района, деревня Харагун Боханского района, село Белоусово Качугского района, деревни Хандагай Черемховского района и Зорино-Быково Иркутского района. Голосовать могут не только сами жители этих территорий, но и их родственники и друзья, проживающие в Приангарье.

Программу по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0) реализуют Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и ПАО «Ростелеком». В планах компании в текущем году установить оборудование связи в 43 деревнях и поселках в Заларинском, Зиминском, Качугском, Куйтунском, Тулунском, Усольском, Жигаловком, Братском, Эхирит-Булагатском районах Иркутской области. Для этого проекта технические специалисты «Ростелекома» строят инфраструктуру и объекты, выполняя заказ государства — довести интернет и связь до самых отдаленных малых населенных пунктов. Программа УЦН 2.0 предусматривает появление мобильного сигнала и высокоскоростного доступа в интернет по технологии 4G (LTE) в селах, где проживают от 100 до 500 человек.