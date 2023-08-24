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НовостиЗдоровье24 августа 2023 6:27

Форум противодействия ВИЧ-инфекции начался в Иркутске

В форуме примут участие 230 ученых и медиков
Таисия ЧЕМИСОВА
Форум противодействия ВИЧ-инфекции начался в Иркутске. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Форум противодействия ВИЧ-инфекции начался в Иркутске. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Байкальский форум противодействия ВИЧ-инфекции начался в Иркутке. Уже 11 лет его организует который уже 11 лет организует Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. В нем примут участие более 230 ученых и медиков. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного собрания региона.

- Раньше Иркутская область долго находилась в числе лидеров по числу носителей ВИЧ, но теперь мы замечаем положительную динамику. Больше внимания уделяется здоровью молодежи, - рассказали в Заксобрании.

На форуме специалисты в течение двух дней будут делиться способами борьбы с инфекционными заболеваниями, а также обсуждать особенности профилактики и лечения ВИЧ и различных заболеваний у детей.