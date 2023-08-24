Правовые вопросы о защите Байкала обсудили в правительстве Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правовые вопросы о защите озера Байкал и жителей Байкальской природной территории обсудили в правительстве Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- На совещании обсудили вопросы, которые поднимались на встречах с жителями, общественниками и научным сообществом. Затронули важную тему защиты прав жителей экологической зоне Байкальской природной территории, - рассказывают в региональном правительстве.

Как сообщили на совещании, хочется учесть все моменты, которые связаны с жизнедеятельностью людей, живущих на Байкале. На территории Центральной экологической зоны проживает около 36 тысяч жителей. В ходе поездки депутаты услышали, что права этих людей нарушены. Поэтому важно найти компромисс между природой и жителями.