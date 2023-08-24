Правительство РФ подписало распоряжение о создании суворовского училища в Иркутске Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске будет открыто новое суворовское военное училище, которое будет принимать 420 студентов. Распоряжение о создании этого учебного заведения было подписано Председателем Правительства Михаилом Мишустиным.

Основная цель училища заключается в подготовке студентов по программам среднего и общего образования, а также по дополнительным программам, связанным с авиационными специальностями. Преподаватели бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища будут обучать суворовцев, которые будут размещены в реконструированных учебных корпусах этого учебного заведения.

На территории училища имеются несколько площадок для игровых видов спорта, беговая дорожка и полоса препятствий. В процессе реконструкции комплекса зданий авиационного инженерного училища были проведены работы по прокладке новых сетей и созданию надземных крытых переходов. Строительство бассейна на территории суворовского училища планируется завершить до конца 2023 года.

Во время своей рабочей поездки в Иркутскую область в июле 2021 года Михаил Мишустин посетил здание бывшего высшего военного училища и ознакомился с программой его реконструкции для размещения суворовцев. В ходе беседы с губернатором региона Игорем Кобзевым Председатель Правительства подчеркнул необходимость завершить работы к 2023 году.