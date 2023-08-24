В Бурятии в детском лагере "Байкальский бор" отравились двое сотрудников Фото: Михаил ФРОЛОВ

В санаторно-оздоровительном лагере "Байкальский бор" в Бурятии отравились 28 человек. В их числе 26 детей и два работника лагеря. Об этом КП-Иркутск рассказали в Роспотребнадзоре республики.

- Проводится эпидемиологическое расследование по установлению причинно-следственной связи. Организован комплекс противоэпидемических мероприятий, это лабораторные обследования, медицинское наблюдение контактных лиц, проведение дезинфекционных мероприятий, - говорят в Роспотребнадзоре.

На данный момент сделано 169 проб смывов, пищи и воды. Деятельность лагеря пока приостановлена, детей вывозят из учреждения.

Роспотребнадзор поставил ситуацию на контроль.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что среди отравившихся, у шестерых поднялась температура, в связи с этим пострадавшие были отправлены на госпитализацию.