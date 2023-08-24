В Иркутской области мужчина попал под грузовой поезд Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Иркутская транспортная прокуратура расследует случай травмирования мужчины возле остановочного пункта Глубокая.

- По предварительным данным, 33-летний мужчина был травмирован грузовым поездом около 15:00 часов местного времени 24 августа 2023 года возле остановочного пункта Глубокая Восточно-Сибирской железной дороги, - говорят в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В настоящее время пострадавший находится в медицинском учреждении.

На место происшествия прибыли старший помощник Иркутского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа ЛО МВД России на ст. Иркутск-пассажирский.

Транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия для оценки соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.