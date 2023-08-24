В Братске будут судить сотрудника МЧС за халатность, повлекшую смерть двух человек Фото: Артем КИЛЬКИН

В Братске перед судом предстанет сотрудник МЧС, который обвиняется в халатности, что привело к смерти двух человек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

- По версии следствия, утром 7 мая 2022 года обвиняемый вышел на дежурство и получил информацию о пожаре на землях сельскохозяйственного назначения в селе Кузнецовка Братского района. Пожар быстро распространялся из-за сильного ветра, и пожарная техника не могла подъехать к месту происшествия из-за отсутствия подъездных путей, - говорят в ведомстве.

Обвиняемый, действуя неосторожно, не убедился в том, что для борьбы с пожаром уже привлечены силы и средства добровольной пожарной команды села Кузнецовка. Он самонадеянно полагался на органы местного самоуправления, чтобы предотвратить распространение пожара и не принял участия в координации работы добровольной пожарной команды, хотя это было его обязанностью по должности.

Из-за этого бездействия сотрудника МЧС не были предприняты своевременные меры по разведке и тушению пожара, что привело к возникновению чрезвычайной ситуации и непосредственной угрозе жизни и здоровью людей, проживающих в СНТ "Моргудон" и ТСН "Восход".

Это бездействие по неосторожности привело к смерти двух человек (женщины 67 лет и мужчины 57 лет), которые находились на территории СНТ "Моргудон" во время пожара. Кроме того, пожары в СНТ "Моргудон" и ТСН "Восход" причинили ущерб 209 физическим лицам в особо крупном размере.

Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой, направлено в суд для рассмотрения по существу.