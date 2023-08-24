Флигель восстановят в рамках комплексной реставрации усадьбы Бутина в Иркутске Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В прошлом году началась реставрация иркутского Дома актера, также известного как особняк Бутина. Теперь принят решение о включении в работу не только особняка, но и флигеля, находящегося на территории усадьбы.

- Собственник данного объекта получил задание по сохранению и проведению работ, выбрал проектную организацию и начал разрабатывать проектную документацию для реставрации здания. Ожидается, что к концу года эта документация будет утверждена, - говорят в правительстве Иркутской области.

Планируется завершить реставрацию Дома актера в четвертом квартале 2024 года, и поэтому есть надежда, что флигель также будет отреставрирован к этому времени.

В текущем году флигель, подвалы и наземное здание винных складов, где сейчас расположены ресторан и кафе, прошли историко-культурную экспертизу. Эксперт пришел к выводу о включении этих объектов в реестр как объекты культурного наследия регионального значения. В настоящее время проводятся общественные обсуждения результатов экспертизы.