Свыше 10 тысяч матерей в Иркутской области досрочно вышли на пенсию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала 2023 года в Иркутской области были досрочно назначены страховые пенсии по старости для 762 многодетных мам. Среди них 123 мамы имеют пять и более детей, 132 мамы имеют четыре ребенка, а 507 мам имеют троих детей. Всего в области более 10 тысяч многодетных женщин получают досрочную пенсию. Об этом сообщает пресс-служба Соцфонда по региону.

- Если у женщины есть трое детей, она имеет право на пенсию в возрасте 57 лет, что на три года раньше общего пенсионного возраста. Мамы с четырьмя детьми могут выйти на пенсию на четыре года раньше, в возрасте 56 лет. Многодетные мамы с пятью и более детьми могут выйти на заслуженный отдых в возрасте 50 лет, как и раньше, - говорят в фонде.

Для получения досрочной пенсии многодетным матерям необходимо соответствовать следующим условиям:

- Воспитывать детей до их восьмилетнего возраста.

- Иметь не менее 15 лет страхового стажа.

- Иметь достаточное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (в 2023 году - 25,8).

Страховой стаж включает не только период работы, но и другие виды деятельности, включая уход за детьми до полутора лет (но не более 6 лет в общей сложности).