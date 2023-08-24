Учителю года в Иркутске вручили ключи от квартиры

Молодой преподаватель вместе с семьей будет жить в новом доме в Октябрьском округе. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Учитель русского языка и литературы Денис Исаков получил титул “Лучший учитель года 2023” в Иркутске. Итоги конкурса подводились в январе и уже тогда было объявлено: победитель получит в подарок квартиру. И вот ключи вручены. Молодой преподаватель вместе с семьей будет жить в новом доме в Октябрьском округе. Кстати, такой приз по инициативе главы города Руслана Болотова вручается уже второй год подряд. А победительнице конкурса “Лучший воспитатель” подарили автомобиль.

– С одной стороны, было ожидаемо: мы знали, что должны получить квартиру, – поделился Денис Исаков. - Но впечатления не передать словами: жилье в центре города, все современное, красивый вид из окна – и теперь это мое. Хочу сказать спасибо администрации Иркутска за повышение престижа профессии педагога. И благодаря такой поддержке я могу не волноваться за будущее своего ребенка.

Конкурс среди педагогов проводится в Иркутске каждый год, лучших выбирают сразу в нескольких номинациях.

– Мы гордимся нашими лучшими педагогами: они профессионалы высочайшего уровня, искренне увлечены выбранным делом. Денис Исаков является примером и для коллег, и для своих учеников, – отметил мэр Руслан Болотов. – Безусловно, будем и дальше поддерживать педагогов: выплачивать подъемные молодым специалистам, компенсировать им плату за аренду жилья, создавать достойные условия для работы и, конечно же, награждать по заслугам.

Дом, в котором теперь будет жить лучший учитель этого года, только сдан в эксплуатацию. Представитель компании-застройщика присоединился к поздравлениям.

– Когда мэрия предложила нам стать финансовым партнером конкурса, мы сразу согласились, – отметил генеральный директор компании «ГорСтрой» Николай Кузаков. - Учителя – важные люди, которых необходимо поддерживать и поощрять за их труд. И эмоции при вручении такого подарка непередаваемые.