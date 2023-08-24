Иркутская область расширяет деловые отношения с Китаем

Китайским гостям очень подробно рассказали о возможностях инвестирования в нашем регионе. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В течение нескольких дней в Иркутской области работала делегация из Китая. Сотрудники администрации района Бишань и города Чунцин, участники рабочей группы проекта по созданию завода по производству электробусов, а также представители бизнес-сообщества КНР побывали в Усолье-Сибирском, Ангарске и Иркутске, посмотрели перспективные площадки для инвестирования, а так же подписали соглашение о сотрудничестве.

Такой документ был подписан администрацией Усолья-Сибирского и района Бишань города центрального подчинения Чунцин Китайской Народной Республики.

– Делегация района Бишань города центрального подчинения Чунцин приехала в Иркутскую область по приглашению региона с ответным визитом, чтобы посмотреть перспективные площадки для локализации высокотехнологичных производств, в том числе проекта по производству электротранспорта, – пояснил Первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов. - Китайская делегация посетила разные муниципальные образования, в том числе усольские площадки. По всем площадкам сейчас формируются расчеты, идет подготовка документов, необходимых инвесторам для принятия финального решения.

Китайским гостям очень подробно рассказали о возможностях инвестирования в нашем регионе, существующих мерах поддержки и перспективных отраслях - речь шла не только о производстве и промышленности, но и о сельском хозяйстве.

– Мы благодарим Правительство Иркутской области, Русско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей, администрацию города Усолье-Сибирское и города Ангарска за теплый прием, – отметил Первый секретарь КПК района Бишань ГЦП Чунцин Цчин Вэйминь. - Три дня нашего делового визита прошли насыщенно и эффективно. Мы видим высокий интерес со стороны регионального Правительства и готовы инвестировать в совместные проекты высокотехнологичных производств и поддержать наших российских партнеров технологиями и компонентной базой в таких приоритетных направлениях, как электротранспорт, сложное оборудование для добычи нефти и газа. В Иркутской области имеется необходимый научный потенциал, профильные вузы и компетентные кадры для реализации совместных высокотехнологичных проектов.