В Иркутской области составили 151 протокол из-за нарушения пожарной безопасности Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Иркутской области в этом году были составлены 151 протокол за нарушение требований пожарной безопасности во время особого противопожарного режима. В результате было вынесено 133 постановления о привлечении к административной ответственности на общую сумму 1,2 миллиона рублей. Об этом информировал Павел Кирдяпкин, министр лесного комплекса Иркутской области.

Напомним, особый противопожарный режим был введен с 29 апреля до 18 июня в южных, центральных, западных и частично Верхнеленских районах, а в северных районах – до 17 июля. Целью этого режима было снижение пожарной опасности в лесах.

Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности во время особого противопожарного режима составляют от 10 до 20 тысяч рублей для граждан, от 30 до 60 тысяч рублей для должностных лиц, от 60 до 80 тысяч рублей для предпринимателей без юридического лица и от 400 до 800 тысяч рублей для юридических лиц.