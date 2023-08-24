Подписано распоряжение о создании суворовского училища в Иркутске

Подписано распоряжение о создании суворовского училища Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске планируется открыть суворовское училище, которое примет 420 студентов. Распоряжение о создании этого учебного заведения было подписано Председателем Правительства Михаилом Мишустиным.

Основная цель училища заключается в подготовке студентов по программам среднего и общего образования, а также в проведении дополнительных программ, связанных с авиационными специальностями. Преподаватели бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища будут обучать студентов-суворовцев, которые будут размещены в реконструированных учебных корпусах этого учебного заведения.

На территории училища будут иметься несколько площадок для игровых видов спорта, беговая дорожка и полоса препятствий. В процессе реконструкции комплекса зданий авиационного инженерного училища были проведены работы по прокладке новых сетей и созданию надземных крытых переходов.