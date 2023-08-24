В Иркутске подвела итоги работы делегация из Госдумы

В течение четырех дней делегация из ГосДумы РФ работала в Иркутской области и Бурятии. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В течение четырех дней делегация из ГосДумы РФ работала в Иркутской области и Бурятии. Депутаты во главе с председателем Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрием Кобылкиным посетили несколько важных объектов, которых коснутся поправки, вносимые в федеральный закон “Об охране озера Байкал”.

По итогам работы в правительстве Иркутской области прошло совещание, участие в котором приняли депутаты Госдумы РФ, губернатор Игорь Кобзев, глава республики Бурятия Алексей Цыденов, председатель Правительства Приангарья Константин Зайцев, профильные министры, представители природоохранной прокуратуры, ученые и общественные активисты. Они поделились впечатлениями от поездки и определили приоритетные направления, которые будут обсуждаться при внесении очередных поправок в законопроект.

Напомним, на территории нашего региона делегаты посетили солзанский полигон отходов БЦБК, город Байкальск, Еланцинский и Ольхонский районы, провели встречи с жителями в деревнях Курма и Хужир на острове Ольхон.

– Благодарю депутатов Государственной Думы за внимание к экологическим проблемам Байкальской природной территории, вынесению этого вопроса на федеральный уровень, - отметил Игорь Кобзев. - Действующий сейчас закон о защите озера Байкал, к сожалению, накладывает ряд ограничений на проведение селезащитных работ, на модернизирование коммунальной инфраструктуры, на повышение транспортной доступности для жителей области. Ограничения по переводу земель центральной экологической зоны не позволяют выполнить поручение Президента РФ по строительству автомобильной дороги на острове Ольхон. Поэтому сегодня мы говорим о необходимости изменения природоохранного законодательства.

По словам главы региона, на территории Иркутской области в центральной экологической зоне проживает почти 36 тысяч жителей в более чем в 70 населенных пунктах. И права местных жителей сейчас ущемлены из-за несовершенства законодательства.

- Сегодня прозвучала фраза «лицом к природе, но не нарушая прав граждан». Это то, к чему нужно стремиться,- подчеркнул Игорь Кобзев.

С этим мнением согласились и депутаты, которые лично познакомились с проблемами местных жителей, а так же смогли увидеть опасность, угрожающую картам-накопителям в Байкальске при сходе селей.

- Мы хотим максимально учесть все проблемные моменты, которые возникают на этих территориях в связи с действием закона, - отметил Дмитрий Кобылкин. - Хочу подчеркнуть, что люди, которые живут на Байкале, являются неотъемлемой составляющей экологического благополучия озера. Сегодня важно доработать и внести поправки в закон. Уверен, это будут не последние изменения. Мы обязательно доработаем этот документ и найдем возможности обеспечить экологическое благополучие Байкала, не нарушая права людей, которые здесь живут.