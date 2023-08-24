На Пляжном заливе Братского водохранилища утонул мужчина Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Вечером 24 августа на Пляжном заливе Братского водохранилища в городе Братске утонул мужчина 1980 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Водолазы Северо-Западного поисково-спасательного отряда Пожарно-спасательной службы Иркутской области подняли его тело и передали сотрудникам полиции.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия. Стоит отметить, что место происшествия не предназначено для купания, на берегу установлен знак «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО». Однако это не остановило мужчину, что и привело к его гибели.