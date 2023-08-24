В Иркутской области задержали мужчину за незаконное выращивание мака Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мужчина, проживающий в селе Калтук Братского района Приангарья, был задержан полицией за незаконное выращивание мака на своем участке.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД России «Братское» получили информацию о противоправной деятельности местного жителя и отправились на место происшествия.

В результате оперативно-разыскных мероприятий было обнаружено 27 кустов мака, содержащих наркотические вещества. 58-летний мужчина, который ранее имел судимость, признался, что сознательно занимался выращиванием мака. Полиция изъяла наркорастения и возбудила уголовное дело по части 1 статьи 231 УК РФ.

Подозреваемому была назначена мера принуждения в виде обязательства о явке.