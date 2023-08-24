Прокуратура завела дело из-за хищения денег при строительстве детсада в Иркутской области Фото: Даниил ОПАРИН

Прокуратура Мамско-Чуйского района Иркутской области провела проверку в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.

В результате проверки было установлено, что при выполнении капитального ремонта в муниципальном детском саду произошло хищение денежных средств. Подрядная организация, с которой был заключен контракт на ремонт, предоставила фиктивные сведения о выполненных работах и затратах.

В результате этого бюджет муниципального учреждения был нанесен ущерб в размере более 1,2 млн рублей. Прокуратура направила материалы проверки в органы СК для возбуждения уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Прокуратура следит за ходом расследования уголовного дела.