Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 августа 2023 15:43

Прокуратура завела дело из-за хищения денег при строительстве детсада в Иркутской области

Ущерб составил 1, 2 млн рублей
Елена СИНИЦА
Прокуратура завела дело из-за хищения денег при строительстве детсада в Иркутской области

Прокуратура завела дело из-за хищения денег при строительстве детсада в Иркутской области

Фото: Даниил ОПАРИН

Прокуратура Мамско-Чуйского района Иркутской области провела проверку в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.

В результате проверки было установлено, что при выполнении капитального ремонта в муниципальном детском саду произошло хищение денежных средств. Подрядная организация, с которой был заключен контракт на ремонт, предоставила фиктивные сведения о выполненных работах и затратах.

В результате этого бюджет муниципального учреждения был нанесен ущерб в размере более 1,2 млн рублей. Прокуратура направила материалы проверки в органы СК для возбуждения уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Прокуратура следит за ходом расследования уголовного дела.