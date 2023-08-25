Школу на 1275 мест построят в Тайшете. Фото: Минстрой Иркутской области

Школу на 1275 мест строят в Тайшете. На ее строительство на 2022-2024 годы предусмотрено 2,3 млрд рублей. Проверить ход работ выехал заместитель министра строительства Иркутской области Владимир Царан. Об этом сообщает пресс-служба регионального минстроя.

- На стройке заканчивают забивать сваи, после этого рабочие приступят к рубке свай до проектной отметки и подготовке армирования. Сейчас на месте работает сваебойная машина, в день забивают 30-35 свай, – рассказал Владимир Царан.

Новая школа будет трехэтажной, а ее общая площадь составит 20 тысяч квадратных метров. Кроме того, там будет бассейн. Все с нетерпением ждут открытия школы нового формата, а тем временем в учреждение готовится набор кадрового состава.