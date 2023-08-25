Погода в Иркутске 25 августа 2023 года будет солнечной Фото: Оксана ЗУЙКО

Лето проходит, а жара остается. Погода в Иркутске 25 августа 2023 года всех согреет своим теплом. Кроме того, это дополнительный шанс для тех, кто еще не успел загореть. Ведь синоптики рассказали, что в регионе сегодня не по-августовски жарко.

- По области ожидается переменная облачность без осадков, утром туман, ветер юго-восточный, восточный до 10 метров в секунду. Температура 25 августа поднимется до +28 градусов, - сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Иркутске 25 августа 2023 года будет облачной с прояснениями, ветер юго-восточный до восьми метров в секунду, температура поднимется до +27 градусов.

Кроме того, уровень воды в реках региона понизится на 5-40 сантиметров, повышение рек выше критической отметки не ожидается.