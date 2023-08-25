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НовостиОбщество25 августа 2023 0:09

Субботник в память о событиях 1941-1945 годов пройдет в Иркутске 6 сентября

Субботник будет организован на Лисихинском кладбище
Таисия ЧЕМИСОВА
Субботник в память о событиях 1941-1945 годов пройдет в Иркутске 6 сентября

Субботник в память о событиях 1941-1945 годов пройдет в Иркутске 6 сентября

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Субботник в рамках Всероссийской акции «События немирной жизни» пройдет в Иркутске шестого сентября. Его организуют на территории Лисихинского кладбища. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Цель акции – сохранить историческую память о трудовом и военном подвигах народа в период Великой Отечественной войны. Поэтому для иркутян будет проведена лекция, где расскажут об истории военно-мемориального некрополя и памятника участнику Великой Отечественной войны, герою Советского Союза Дмитрию Константиновичу Лытину. Затем пройдет субботник, в котором может поучаствовать любой желающий, - рассказал руководитель службы по охране объектов культурного наследия региона Виталий Соколов.

Напомним, ранее КП-Иркутск сообщала о том, что подписано распоряжение о создании суворовского училища в Иркутске.