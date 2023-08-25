Всероссийский день бега «Кросс Нации» пройдет в Иркутске 16 сентября Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Жители Иркутска смогут поучаствовать в забеге «Кросс Нации» в честь Всероссийского дня бега 16 сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Участники традиционно будут стартовать от памятника Александру III. Для всех будут предусмотрены дистанции. Например, девушки и юноши младше 19 лет, а также мужчины и женщины старше 20 смогут пробежать четыре километра. Предусмотрена дистанция для девушек 19 лет и младше на шесть километров, а для юношей младше 19 лет и женщин старше 20 будет организована дистанция в восемь км. Самой длинной будет дистанция для мужчин старше 20 лет на 12 км.

- Планируется провести спортивную акцию «Все на старт» для детей шести-десяти лет. Для маленьких спортсменов организуют дистанцию в один км. Регистрация на детский забег будет проходить на месте старта, - рассказал министр спорта региона Павел Богатырев.