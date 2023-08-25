В Усть-Илимске из горящего многоквартирного дома спасли человека Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Усть-Илимске утром 24 августа произошел пожар в многоквартирном пятиэтажном доме. Очаг возгорания находился в двухкомнатной квартире, в которой осталась хозяйка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- По указанному адресу были отправлены три пожарных расчета с подъемником. На момент прибытия первого подразделения, было заметно задымление в подъезде. Двух человек эвакуировали с верхнего этажа и один спасен с помощью специальных спасустройств, - рассказывают в МЧС.

Во время пожара никто не пострадал, повреждены только личные вещи и мебель. Возгорание сотрудники МЧС ликвидировали сразу же на площади два квадратных метра. Возможно, причина воспламенения – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Кроме того, за сутки 24 августа на территории региона произошло 13 пожаров: три в садовых домах, три в хозяйственных постройках, один в нежилом доме, один в частном жилом доме, два в многоквартирных домах и три раза горел мусор.