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НовостиОбщество25 августа 2023 1:35

Единый урок по безопасности в интернете пройдет в Иркутской области в ноябре

Особое внимание будет уделено правилам поведения в информационном пространстве
Таисия ЧЕМИСОВА
Единый урок по безопасности в интернете пройдет в Иркутской области в ноябре

Единый урок по безопасности в интернете пройдет в Иркутской области в ноябре

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Единый урок по безопасности в интернете пройдет в Иркутской области в ноябре 2023 года. Он представляет из себя цикл мероприятий, направленный на безопасность детей и молодежи во всемирной сети. В 2022 году такой урок собрал 46 912 участников. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

- Сейчас дети уделяют много внимания социальным сетям и получают огромное количество информации из сети Интернет, поэтому кибербезопасность выходит на первый план. Дети и их родители должны знать правила поведения, общения в информационном пространстве, чтобы уметь противостоять мошенникам и другим угрозам, - отметила председатель региональной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Валентина Вобликова.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о субботнике в память о событиях 1941-1945 годов, который пройдет в Иркутске.