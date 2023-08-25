Создание суворовского училища в Иркутске утвердили в правительстве России Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Суворовское военное училище, рассчитанное на 420 человек, начнет работу 1 сентября. Распоряжение о создании нового учебного заведение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

- Главная задача училища подготовить курсантов не только по программам среднего и общего образования, но и по дополнительным программам, которые связаны с авиационными специальностями. Учить воспитанников будут преподаватели бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища, - сообщает пресс-служба правительства России.

Кроме того, на территории суворовского училища обустроены площадки для игровых видов спорта, полоса препятствий и беговая дорожка. До конца 2023 года планируется завершить строительство бассейна.