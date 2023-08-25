30-летнего мужчину с пакетом конопли задержали в Зиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Зиме сотрудники ППС задержали 30-летнего мужчину с пакетом конопли. Стражи правопорядка увидели подозрительного мужчину, который шел с пакетами, а при виде сотрудников занервничал и попытался скрыться, - сообщают в пресс-служба МВД России по Иркутской области.

- По внешним признакам мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Подозреваемый утверждал, что ничего запрещенного у него нет. Но при досмотре был обнаружен черный пакет, наполненный растительным веществом. Экспертиза установила, что это марихуана весом около 85 граммов. Местный житель признался, что коноплю он собрал для собственного потребления, - сообщают в МВД.

Как выяснилось, раньше мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков. Возбудили уголовное дело. В отношении нарушителя избрали меру пресечения – обязательство о явке.