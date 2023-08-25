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НовостиПроисшествия25 августа 2023 2:57

Пожар в нежилом двухэтажном здании ликвидировали на улице Баррикад в Иркутске

По словам очевидцев, в здании находится православная община
Таисия ЧЕМИСОВА
Пожар в нежилом двухэтажном здании ликвидировали на улице Баррикад в Иркутске

Пожар в нежилом двухэтажном здании ликвидировали на улице Баррикад в Иркутске

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Возгорание в нежилом двухэтажном здании ликвидировали пожарные в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В 09:22 в пожарно-спасательную службу Иркутска поступило сообщение о том, что на улице Баррикад, 109 горит кровля. Как сообщили очевидцы, там располагается православная община, - рассказывают в МЧС.

На место отправили четыре пожарных расчета, но на момент их прибытия огонь поглотил кровлю и внутри здания. В 9:54 открытый огонь ликвидировали на площади 30 квадратных метров.