Пожар в нежилом двухэтажном здании ликвидировали на улице Баррикад в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Возгорание в нежилом двухэтажном здании ликвидировали пожарные в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В 09:22 в пожарно-спасательную службу Иркутска поступило сообщение о том, что на улице Баррикад, 109 горит кровля. Как сообщили очевидцы, там располагается православная община, - рассказывают в МЧС.

На место отправили четыре пожарных расчета, но на момент их прибытия огонь поглотил кровлю и внутри здания. В 9:54 открытый огонь ликвидировали на площади 30 квадратных метров.