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НовостиЗдоровье25 августа 2023 4:48

Недоношенного ребенка доставили на воздушном судне в Иркутск из Нижнеудинска

Медики эвакуировали недоношенного ребенка в Иркутск санавиацией
Таисия ЧЕМИСОВА
Недоношенного ребенка эвакуировали на воздушном судне в Иркутск из Нижнеудинска. Фото: Минздрав Иркутской области

Недоношенного ребенка эвакуировали на воздушном судне в Иркутск из Нижнеудинска. Фото: Минздрав Иркутской области

В Иркутском областном центре медицины катастроф медработники эвакуировали санавиацией недоношенного новорожденного ребенка в первые его сутки. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

- Малыша доставили из Нижнеудинска в Иркутск для выхаживания. Дело в том, что ребенок родился с патологией легких и в Нижнеудинской районной больнице он находится на искусственной вентиляции лёгких, - рассказывают в минздраве.

Опытные врачи подключили новорожденного к транспортному аппарату ИВЛ и переместили в воздушное судно. В полете за состоянием ребенка тщательно следили, контролировали пульс и дыхание. Транспортировка по воздуху длилась три часа, малыш хорошо перенес полет. Сейчас ему оказывают всю необходимую помощь.