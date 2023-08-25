Недоношенного ребенка доставили на воздушном судне в Иркутск из Нижнеудинска

Недоношенного ребенка эвакуировали на воздушном судне в Иркутск из Нижнеудинска. Фото: Минздрав Иркутской области

В Иркутском областном центре медицины катастроф медработники эвакуировали санавиацией недоношенного новорожденного ребенка в первые его сутки. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

- Малыша доставили из Нижнеудинска в Иркутск для выхаживания. Дело в том, что ребенок родился с патологией легких и в Нижнеудинской районной больнице он находится на искусственной вентиляции лёгких, - рассказывают в минздраве.

Опытные врачи подключили новорожденного к транспортному аппарату ИВЛ и переместили в воздушное судно. В полете за состоянием ребенка тщательно следили, контролировали пульс и дыхание. Транспортировка по воздуху длилась три часа, малыш хорошо перенес полет. Сейчас ему оказывают всю необходимую помощь.