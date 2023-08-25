В Иркутске ищут пропавшего без вести 64-летнего мужчину. Фото: отряд «ЛизаАлерт» Иркутской области

В Иркутске ищут пропавшего без вести 64-летнего мужчину. 24 августа 2023 года Ланенкин Андрей Петрович ушел в лес и не вернулся. Об этом сообщает отряд «ЛизаАлерт» Иркутской области.

- Мужчина нормального телосложения, ростом 170 сантиметров с седыми волосами и голубыми глазами, на голове имеется залысина, - сообщают в отряде.

Андрей Ланенкин был одет в серую жилетку и темно-синюю рубашку, брюки песочного цвета и черные резиновые сапоги.

Если вы обладаете данными о местонахождении этого Ланенкина Андрея Петровича, просьба звонить на горячую линию отряда 8-800-700-54-52