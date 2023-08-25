В Иркутске в сквере имени Кирова состоится концерт "СВОих не бросаем" Фото: Дмитрий СТЕШИН

27 августа в 15:00 на сквере имени Кирова в городе Иркутске состоится концерт под названием "СВОих не бросаем". Это мероприятие призвано поддержать участников специальной военной операции и их семьи. Организаторами концерта являются ветеранская организация "Союз десантников" при поддержке администрации Иркутска. Вход на концерт бесплатный и открыт для всех желающих.

- В рамках мероприятия выступят как сольные исполнители, так и творческие коллективы, включая вокалистов, танцоров и артистов эстрадного жанра, - пишет Байкал24.

Алексей Гордин, начальник управления реализации общественных инициатив администрации города Иркутска, отметил, что поддержка со стороны местных жителей очень важна для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в ходе специальной военной операции, а также для их семей. Эта поддержка дает им силы для продолжения борьбы и уверенность в том, что за ними стоит большая, сильная и единая страна.