Запланировано изменение движения транспорта в Иркутске 27 августа 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

27 августа в Иркутске на площади графа Сперанского состоится концерт музыкального коллектива "Хор Турецкого". Концерт будет посвящен Дню шахтера и начнется в 17:00. Вход для зрителей будет бесплатным.

Изменение движения транспорта в Иркутске 27 августа 2023 года

- В связи с проведением концерта, автомобильное движение по площади имени графа Сперанского будет закрыто с 16:00 до 21:00. Также временно изменятся схемы движения общественного транспорта, - говорят в администрации Иркутска.

Автобусы номера 3, 16, 23, 49, 64, 67 и 80 при движении от Глазковского моста в центр города будут направлены по улицам Степана Разина, Свердлова, Ленина и далее по своим маршрутам. При движении из центра города в направлении Глазковского моста, они будут следовать по улицам Ленина, Канадзавы, Марата и Чкалова. Остановки "Сквер им. Кирова" и "Площадь графа Сперанского" будут исключены. Автобусы будут останавливаться на Степана Разина, на трамвайной остановке "ул. Чкалова".

Автобусы номера 6, 14, 28р, 29, 30, 33, 37, 39, 65 и 66 при движении от Глазковского моста в центр также будут направлены по улицам Степана Разина, Свердлова и Ленина. При движении из центра города в направлении Глазковского моста, они будут следовать по улицам Ленина, Канадзавы, Марата и Чкалова. Остановки "Сквер им. Кирова" и "Площадь графа Сперанского" также будут исключены. Остановка "ул. Сухэ-Батора" временно будет перенесена на Ленина, на место существующей автобусной остановки "Художественный музей".

Автобусы номера 7к и 90 при движении из центра города в направлении Глазковского моста после улицы Ленина будут следовать по улицам Канадзавы, Марата и Чкалова без остановки на площади графа Сперанского.

Автобус номер 74 при движении от Глазковского моста в центр города будет следовать по улицам Степана Разина, Свердлова и Ленина. Остановка "Сквер им. Кирова" будет исключена. При движении в сторону центра, автобус будет останавливаться на трамвайной остановке "ул. Чкалова", которая находится на Степана Разина.

Автобусы номера 12 и 16к будут следовать до остановки "Художественный музей". При движении из центра города, после улицы Ленина они будут ехать по улицам Канадзавы, Марата, Свердлова и Ленина. Остановки "Сквер им. Кирова" и "Площадь графа Сперанского" будут исключены.

Движение автобусного маршрута номер 8 при движении от Глазковского моста в центр города будет направлено по улицам Степана Разина, Свердлова, Ленина, Горького, Сухэ-Батора, Желябова и далее по маршруту. При движении в обратном направлении, после улицы Ленина автобусы свернут на улицы Канадзавы, Марата и Чкалова. Остановки "Сквер им. Кирова" и "Площадь графа Сперанского" также будут исключены. При движении в центр, автобусы будут останавливаться на улице Степана Разина, на месте существующей трамвайной остановки "ул. Чкалова".

Автобус номер 56 при движении из центра города в предместье Радищева после улицы Ленина будет следовать по улицам Горького, Сухэ-Батора, Желябова, Декабрьских Событий и Рабочей, и далее по маршруту. При движении в обратном направлении, после улицы Рабочей автобус будет идти по улицам Декабрьских Событий, Карла Маркса и Ленина. Остановки "Сквер им. Кирова", "Художественный музей" и "Площадь графа Сперанского" будут исключены. При движении из центра, будут добавлены дополнительные остановки "ул. Сухэ-Батора" и "Цирк".

Автобус номер 48 при движении от Маратовского кольца в центр города после улицы Рабочей будет направлен по улицам Декабрьских Событий, Карла Маркса и Ленина, и далее по маршруту с исключением остановки "Художественный музей". При движении в центр, будут добавлены дополнительные остановки "кинотеатр "Пионер"", "ул. Пролетарская" и "Экономическая академия".