Электробусы начнут производить в Иркутской области с 2024 года Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Планируется запустить производство электробусов в Иркутской области в 2024 году. Возможности развития этого сотрудничества обсуждались на встрече губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с представителями делегации из района Бишань города Чунцин в Китайской Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Делегация из Китая работала в регионе в течение трех дней. В ее состав входил первый секретарь КПК района Бишань Чунцин Цчин Вэймин, участники рабочей группы проекта по созданию завода по производству электробусов в регионе и представители бизнес-сообщества Китая, - говорят в правительстве.

Представители делегации сообщили на встрече с губернатором, что они посетили различные площадки в регионе, включая Усолье-Сибирское, где планируется разместить производство электробусов. На рабочей встрече, которая состоялась в Правительстве области, был подписан меморандум о взаимопонимании между администрацией Усолья-Сибирского и руководством района Бишань.

"Мы находимся на финальном этапе согласования процедурных вопросов. Планируется открытие производства в 2024 году, и предполагается, что завод будет выпускать около 600 единиц в год. Этот вид транспорта необходим городам-участникам проекта "Чистый воздух", перевод транспорта на экологически чистое топливо - одно из условий для участия в проекте, что позволит снизить выбросы в атмосферу", - рассказал Игорь Кобзев.