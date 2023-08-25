В Иркутске уборка дорог и ямочный ремонт ведется круглосуточно Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Продолжается уборка улиц и общественных пространств в областном центре. Более 200 человек занимаются этой работой.

- Работа проводится круглосуточно. В ночное время спецтехника механизированно очищает дороги во всех районах города, чтобы не создавать препятствий для автомобилей. Уборку тротуаров в основном выполняют вручную, - сообщил директор МУП "Иркутскавтодор" Василий Ефремов.

Муниципальное предприятие "Служба эксплуатации мостов" следит за состоянием бетонных ограждений на путепроводах и мостах. Они их моют и красят.

Неровности на проезжей части устраняют струйно-инъекционным методом. За последние сутки ямочные ремонты провели на различных участках, включая улицы Грибоедова, Баррикад, Ленинградская, Макаренко, Ленина, Сурикова, Трактовая, Марата, 30-й Дивизии, Свердлова, Степана Разина, Розы Люксембург, Радищева, объездной микрорайон Ново-Ленино и Знаменскую развязку.

Сотрудники подрядных организаций МКУ "Городская среда" заботятся о парках и скверах. Они ухаживают за растениями на клумбах, собирают мусор и опавшую листву, чистят урны, подметают пешеходные дорожки и проводят обследование зеленых насаждений.