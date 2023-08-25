Карта «серого» майнинга в Иркутске пополнилась Фото: Владимир ВОРСОБИН

Специалисты компании "Иркутскэнергосбыт" с начала лета добавили около пяти сотен новых обозначений на карту. Эти обозначения, выделенные красным цветом, указывают на предполагаемые места добычи криптовалюты вне промышленных зон. В настоящее время на карте "серого" майнинга уже более 5600 точек. Об этом сообщает Байкал24.

Самая яркая область на этой карте - столица региона. На ней так много отметок, что она выглядит как большое красное пятно. На втором месте с количеством более 500 точек с подозрением на майнинг находится Ангарский городской округ. Также на границе между Ангарском и Шелеховским районом зафиксировано скопление добытчиков криптовалюты - 350 человек. Хомутовская агломерация не отстает, у нее почти 300 обозначений. За ними следуют еще два муниципальных образования - Мамоновское и Молодежное.

Майнинг становится опасным, когда оборудование устанавливается в неподходящих для этого местах. Чаще всего криптопредприниматели выбирают жилые дома, гаражи, подвалы и чердаки. Бытовые электрические сети не предназначены для постоянной высокой нагрузки, а для работы майнинговых ферм требуется постоянное подключение к электрическим сетям. Это приводит к перегрузкам, скачкам напряжения и аварийным отключениям, а в некоторых случаях - к коротким замыканиям и пожарам.

Энергетики активно работают над выявлением "серых" майнеров. Совместные рейды проводятся с участием представителей МВД, МЧС, Роспотребнадзора и прокуратуры.