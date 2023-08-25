В Иркутской области благоустроили 87 зон отдыха и дворов Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В 2023 году планируется провести благоустройство 182 общественных пространств в Иркутской области, которые находятся в 75 муниципальных образованиях. На данный момент уже завершено обустройство 87 зон отдыха и дворов. Все эти работы осуществляются в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", который является частью нацпроекта "Жилье и городская среда".

-Около 170 тысяч жителей региона приняли участие во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства в 2023 году. В 2024 году будет реализовано еще 25 проектов, - подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Рейтинговое голосование за объекты благоустройства обязательно проводится на территориях с населением свыше 20 тысяч человек. В остальных населенных пунктах проект также реализуется с учетом мнения жителей.