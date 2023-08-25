Тепловой луч начинают строить в Иркутске

Масштабный проект модернизации инфраструктуры Правобережного округа рассчитан на три года. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В предместье Рабочее Иркутска начинаются работы по строительству теплового луча. Масштабный проект модернизации инфраструктуры Правобережного округа рассчитан на три года и на его реализацию предоставлен бюджетный кредит в размере 6,3 млрд рублей. За три года планируется построить более 5,5 км сетей - теплотрассу и напорный канализационный коллектор.

Трубы будут укладываться по улице Баррикад в несколько этапов. На улице Ядринцева на участке от пересечения с Советской, далее – по Космическому проезду и до перехода через Ушаковку проложат 1,1 километра тепловых сетей. В районе пересечения улиц Ядринцева и Лызина запустят перекачивающую насосную станцию.

– Тепловой луч станет важным шагом для улучшения экологической обстановки в областном центре. Проект позволит со временем вывести из эксплуатации 7 угольных и мазутных котельных на территории предместья Рабочего, – подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Не обойдется и без ограничений движения автотранспорта. Будут организованы объезды, схемы можно будет посмотреть на интерактивной карте города на сайте администрации Иркутска.

– Временные неудобства, конечно, будут. Прошу жителей с пониманием отнестись к проводимым работам. Убежден: уже через несколько лет предместье Рабочее станет современным развивающимся районом, в котором будет комфортно жить. Мы, со своей стороны, сделаем для этого все возможное, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Реализация этого проекта позволит не только расселить ветхие и аварийные дома в Рабочем, но и построить новые социальные объекты. В планах ввод до миллиона квадратных метров жилья.

– Энергетики уже провели серьезный объем подготовительных работ: приобрели трубы на всю протяженность строительства, более 500 железобетонных конструкций и другие комплектующие, организованы поставки на всех этапах строительства. В течение всего периода будут задействованы около 300 специалистов, – рассказал генеральный директор «Байкальской энергетической компании» (входит в Эн+ Груп) Олег Причко.