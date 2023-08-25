В ДТП в Нижнеудинском районе погибла 17-летняя девушка Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Нижнеудинском районе полиция в настоящее время занимается расследованием ДТП, в котором погиб несовершеннолетний.

- По предварительным данным, около 17:30 в городе Алзамай Нижнеудинского района 20-летний водитель автомобиля "Тойота Карина" совершил съезд с дороги и угодил в кювет, - говорят в ГУ МВД России по Иркутской области.

В результате аварии 17-летняя девушка, находившаяся в автомобиле, скончалась на месте до приезда скорой помощи. Двум пассажирам автомобиля также потребовалась медицинская помощь. Водитель сам не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют причины и обстоятельства аварии.