В Иркутской области определили хозяина лучшей семейной усадьбы в 2023 году

В Иркутской области определили хозяина лучшей семейной усадьбы в 2023 год Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Приангарье подвели итоги областного конкурса «Лучшая семейная усадьба». Всего за почетное звание в этом году боролись 54 многодетные семьи из 31 муниципалитета. 9 из них признаны призерами - им полагается социальная выплата от 80 до 250 тысяч рублей. Еще 17 заняли поощрительные места и получили по 50 тысяч. Об этом сообщают в пресс-службе министерства культуры Иркутской области.

- Наш регион – один из немногих субъектов Российской Федерации, где учрежден такой конкурс., - отметил губернатор Игорь Кобзев. - Он проходит с 2013 года и направлен на укрепление института именно многодетной семьи. В десятый раз мы чествуем семьи, которые становятся опорой Приангарья и являются примером ответственного воспитания подрастающих граждан нашей страны. Десять лет – это уже традиция.

Обладателями лучшей сельской усадьбы стала семья Акимовых из Заларинского района. Они завоевали главный приз. По достоинству жюри оценило частный дом участников с фамилией Кравченко. Они победили в номинации «Лучшая городская усадьба». Звание лучшей садовой усадьбы досталось семье Пайчадзе из Усть-Илимска.

Напомним, 26 августа, в субботу, в Приангарье ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, утром при прояснении туман, в отдельных районах грозы, ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 13 м/с. Согласно прогнозу, температура резко взлетит вверх - до +25...+30 градусов. При облачной погоде может быть слегка прохладнее, +17...+22 градуса. Столицу региона тоже пригреет. Дождей не будет, а столбик термометра покажет +28.