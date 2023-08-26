В Иркутской области могут открыть мобильные почтовые отделения Фото: Иван МАКЕЕВ

Почта России прорабатывает альтернативные форматы почтовых отделений. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора компании Максим Цыпин на совещании в Законодательном Собрании Иркутской области. В части населенных пунктов региона помещения и здания почты нуждаются в ремонте и обновлении материально-технической базы. Существует нехватка кадров, а также отсутствие инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями.

- По итогам встречи участники диалога договорились о дальнейшем сотрудничестве. В ближайшее время представители АО «Почта России» представят свои предложения по развитию региональных филиалов предприятия губернатору и правительству Иркутской области, - отмечают в пресс-службе областного парламента.

Напомним, ранее в Приангарье подвели итоги областного конкурса «Лучшая семейная усадьба». Всего за почетное звание в этом году боролись 54 многодетные семьи из 31 муниципалитета. 9 из них признаны призерами - им полагается социальная выплата от 80 до 250 тысяч рублей. Еще 17 заняли поощрительные места и получили по 50 тысяч.