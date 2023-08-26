В Усть-Илимске потушили пожар на деревообрабатывающем предприятии 26 августа Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Спасатели Усть-Илимска потушили пожар на деревообрабатывающем предприятии днем 26 августа. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Сообщение о пожаре в сушильной камере на промплощадке поступило в пожарно-спасательную службу в 14:06, - отмечают в ведомстве. Площадь возгорания составляла 250 квадратных метров.

Пять пожарных расчётов оперативно прибыли на место и ликвидировали открытый огонь за полчаса.

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