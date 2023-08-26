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НовостиОбщество26 августа 2023 9:45

В Чите появится сайт отловленных собак для поиска им хозяев

Люди смогут выбрать питомца и забрать его себе
Елена СИНИЦА
В Чите появится сайт отловленных собак для поиска им хозяев

В Чите появится сайт отловленных собак для поиска им хозяев

Фото: Иван МАКЕЕВ

Пока региональные власти исполняют поручение губернатора по решению проблемы бродячих собак, на совещании в администрации Читы было предложено создать веб-сайт, на котором будет размещена информация о пойманных животных. Люди смогут выбрать питомца и забрать его себе. Об этом сообщает РТК "Забайкалье".

Эксперты готовят варианты решения проблемы с бродячими собаками для всего региона, администрация города будет работать с владельцами баз, строек и автосервисов, где часто можно увидеть собак, которые их охраняют. Владельцев четвероногих охранников будут принуждать следить за ними и держать на поводке.

Также было упомянуто, что выпуск собак на свободный выгул запрещен, за это предусмотрена административная ответственность.

Инна Щеглова, руководитель администрации города Чита, сказала: "Мне поступила информация, что наш приют закрыт. Волонтеры и защитники животных не имеют доступа для устройства собак. Давайте также обсудим этот вопрос. На каком информационном ресурсе мы будем размещать информацию о том, что у нас в приюте содержатся определенные собаки. Они уже пойманы, стерилизованы, чистые и хорошо выкормлены. Защитники животных, приезжайте и забирайте этих собак, отдавайте их в хорошие руки".