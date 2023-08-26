Житель Забайкалья без зрения получил медицинское образование и 15 лет делает массаж детям Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прожить 15 лет без зрения, освоить новую профессию, встретить свою любовь и создать семью – вот реальная история Сергея Чернышова. Мужчина потерял зрение в возрасте 35 лет, однако настоящая любовь и сила воли не позволили ему сдаться. Об этом сообщает РТК "Забайкалье".

Тот роковой день Сергей Чернышов помнит до сих пор. В далеком 2001 году он попал в страшную аварию, которая разделила его жизнь на "до" и "после". Ему было всего 35 лет.

Восстановление было долгим и мучительным, но вера в чудо и сила воли не позволяли ему опускать руки. Однажды, будучи в Уфе, Сергей познакомился с девушкой, которая подарила ему новый смысл жизни и семью. Тогда он решил, что нужно срочно освоить новую профессию.

Несмотря на все трудности, Сергей смог получить новое образование и уже 15 лет работает массажистом для детей.