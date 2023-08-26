26 и 27 августа ожидаются ливни и грозы в Иркутской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условий в Иркутской области. Синоптики прогнозируют дожди, грозы и усиление ветра до 20 м/с, что повышает риск возникновения пожаров.

Согласно данным гидрометцентра, в воскресенье, 27 августа, в Иркутской области будет облачная погода с кратковременными дождями и грозами. В западных и северо-западных районах также возможны ливни. Утром может быть туман при прояснении. Скорость ветра составит 5-10 м/с, в отдельных районах будут порывы до 15-20 м/с. Температура ночью будет +9,+14 градусов, а при прояснении похолодает до +2,+7. Днем потеплеет до +24,+29, но при натекании облачности будет +17,+22.

В Иркутске завтра осадки не ожидаются. Скорость ветра составит 5-10 м/с. Ночная температура будет +11,+13 градусов, а днем воздух прогреется до +25,+27.

В период с 27 по 28 августа в регионе местами будет высокая и чрезвычайная пожарная опасность в лесах. Жителям и гостям региона следует быть предельно внимательными и осторожными.