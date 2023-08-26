Почти 400 детей из Иркутской области приняли участие в мастер-классе Дмитрия Маликова Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Дмитрий Маликов, известный российский певец и народный артист России, провел встречу с одаренными детьми Прибайкалья в Иркутской областной филармонии. Это было организовано в рамках его проекта "Уроки музыки", при поддержке министерства культуры региона и ООО "Разрез Иретский". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Я очень рад быть здесь в Иркутске и встретиться с вами в этом прекрасном зале. Я сразу почувствовал вашу творческую энергию, дети. Вы все замечательные, занимаясь музыкой и приехав ко мне из разных уголков Иркутской области, - поделился Дмитрий Маликов.

В мероприятии приняли участие около 400 талантливых детей из 20 муниципальных образований, включая Ангарск, Саянск, Тулун, Свирск, Черемхово, Нижнеудинск, Чунск, Боханск, Киренск, Куйтун, Тулун и Эхирит-Булагатский районы.