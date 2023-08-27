Пожарные спасли 10 человек из горящей четырехэтажки в Иркутске

Пожар произошел в трехкомнатной квартире на втором этаже. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожар произошел в квартире четырехэтажного дома на улице Академика Курчатова, днем 26 августа. К месту происшествия были направлены три пожарных расчета с автоколенчатым подъемников. По лестничным маршам эвакуировались 18 жильцов, в том числе четыре ребенка. Об этом сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

- Звеном газодымозащитной службы с применением спасательных устройств, подъемника и лестниц, пожарные спасли еще десятерых человек. В том числе троих детей, - говорится в сообщении ведомства.

Пожар произошел в трехкомнатной квартире на втором этаже. На эвакуацию людей и борьбу с огнем у спасателей ушло полчаса. Огнем были повреждены домашние вещи и мебель на площади 20 квадратных метров. Квартира закопчена по всей площади, а также закопчены лестничные марши со второго по четвертый этаж. Установлено, что предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.