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НовостиОбщество27 августа 2023 3:38

Прививочная кампания против гриппа стартовала в Иркутской области

Первая партия вакцин против гриппа поступила в Иркутскую область
Виктория КУДАЕВА
Виктория КУДАЕВА
Массовая вакцинация населения начнется с 1 сентября.

Массовая вакцинация населения начнется с 1 сентября.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приангарье началась прививочная кампания против гриппа. В область уже поступила первая партия вакцин «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». Сейчас препараты распределяют по медучреждениям региона. Массовая вакцинация населения начнется с 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- В соответствии с национальным календарем прививок в первую очередь рекомендуется пройти вакцинацию лицам, входящим в группу риска инфицирования, - говорится в сообщении.

Это работники медицинских и образовательных организаций, дети, посещающие детские сады и школы, а также люди старше 60 лет, пациенты с патологиями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, нарушением обмена веществ. Перед началом эпидемического сезона планируется вакцинировать против гриппа более половины от общей численности населения региона.