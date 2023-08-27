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НовостиОбщество27 августа 2023 4:07

В Черемхово благоустраивают парк культуры и отдыха

Общая площадь благоустройства составляет 1,4 га
Виктория КУДАЕВА
Виктория КУДАЕВА
Общая площадь благоустройства составляет 1,4 га. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Общая площадь благоустройства составляет 1,4 га. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В Черемхово идут работы по благоустройству парка культуры и отдыха. Проект вошел в число победителей VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях, который прошел в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Реализация таких проектов очень важна для жителей. В малых городах появляются пространства для отдыха с учетом интересов молодежи и людей более старшего возраста. Благодаря таким проектам в регионе создается комфортная среда, которая улучшает качество жизни людей, - говорится в сообщении.

На воплощение идеи из федерального и областного бюджетов выделено 120 млн рублей. В дополнение задействованы средства местного бюджета и привлеченные. Общая площадь благоустройства составляет 1,4 га. В парке установлен детский игровой комплекс в виде БелАЗа, единственный в России.