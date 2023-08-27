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НовостиОбщество27 августа 2023 4:27

5 блок-секций достроят для расселения людей из аварийного жилья в Черемхово

Строительство планируют завершить до конца 2023 года
Виктория КУДАЕВА
Виктория КУДАЕВА
Строительство пяти 9-этажных домов на 225 квартир ведется на улице Орджоникидзе. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Строительство пяти 9-этажных домов на 225 квартир ведется на улице Орджоникидзе. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

До конца 2023 года в Черемхово планируется завершить возведение пяти-блок секций для расселения людей из аварийного жилья. Строительство пяти 9-этажных домов на 225 квартир ведется на улице Орджоникидзе. Здесь будут расселены жильцы из более чем 10,8 тыс. кв. метров аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Переселение из ветхого жилья – одна из важнейших программ. Ее реализация является показателем повышения уровня комфортного проживания, - говорится в сообщении.

В феврале 2023 года в Черемхово уже получили ключи от квартир 172 переселенца из ветхого жилья. Все они переехали в 8-этажный дом на улице Орджоникидзе.