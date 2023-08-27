Комсомольский проспект полностью заасфальтируют в Усолье-Сибирском до конца октября. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

До конца октября в Усолье-Сибирском полностью заасфальтируют Комсомольский проспект. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Город находится в зоне повышенного внимания, под контролем Президента России, который поручил обеспечить социально-экономическое развитие этой территории. Очень важно, чтобы жители чувствовали постоянную заботу со стороны государства и правительства области, - говорится в сообщении.

Планируется, что до конца октября 2023 года в Усолье-Сибирском полностью завершится заасфальтирование Комсомольского проспекта. Работы идут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Они начались в 2022-м и рассчитаны на два года.