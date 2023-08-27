Братчанин Евгений Куницын погиб в зоне СВО

В конце сентября мужчину призвали в рамках частичной мобилизации. Фото: телеграм-канал Сергея Серебренникова

Братчанин Евгений Куницын погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Братска Сергей Серебренников.

- Уход из жизни воинов, погибших за свободу Родины – горе для семьи, для города и государства, которым они служили верой и правдой. Разделяем с вами печаль и боль невосполнимой утраты. Мы с вами и поддерживаем вас, - говорится в сообщении.

Евгений Куницын проходил службу в рядах российской армии с 2006 по 2008 год, был командиром боевой машины. Затем служил по контракту с Министерством обороны в Пскове, в войсках ВДВ. С 2018 по 2022 год Евгений заочно учился в Братском целлюлозно-бумажном колледже, получил образование теплотехника, работал на Галачинской ТЭЦ. В конце сентября мужчину призвали в рамках частичной мобилизации. У бойца осталась мать, супруга и сын.