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НовостиПроисшествия27 августа 2023 11:45

В Братске произошел пожар в гаражном кооперативе

Гаражный кооператив загорелся в Братске
Виктория КУДАЕВА
Виктория КУДАЕВА
К работе были привлечены восемь пожарных расчетов. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

К работе были привлечены восемь пожарных расчетов. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Братске пожарные ликвидируют возгорание в одном из гаражных кооперативов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

- Сообщение о возгорании в гаражных боксах поступило в 17:32. Площадь пожара составляет 600 квадратных метров, - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время пожар локализован. Продолжается ликвидация открытого горения. К работе были привлечены восемь пожарных расчетов. Пожарные во время борьбы с огнем эвакуировали три автомобиля, два снегохода и квадроцикл. Поврежденной техники нет, никто не пострадал.